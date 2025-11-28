TÜRK-İŞ’in Kasım 2025 raporu, çalışanların yaşam maliyetlerindeki kötüleşmenin durmadan devam ettiğini gösterdi. Araştırma bulgularına göre, Ankara’da dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması, yani açlık sınırı, 29.828 TL’ye kadar çıktı. Temel ihtiyaçlara yönelik giyim, kira, ulaşım, ısınma, eğitim ve sağlık giderleri de eklendiğinde yoksulluk sınırı 97.159 TL’ye ulaştı.

Raporda, bekar bir çalışanın aylık geçinme tutarının 38.752 TL olduğu belirtildi. Buna karşın mevcut asgari ücretin 22.104,67 TL seviyesinde kalması, tek bir kişinin geçim maliyetiyle asgari ücret arasındaki 16.648 TL’lik açığın giderek büyüdüğünü ve yoksullaşmanın daha görünür hale geldiğini ortaya koydu.

Konfederasyonun mutfak enflasyonu hesabı da tabloyu ağırlaştırdı. Gıda harcamalarındaki aylık artış kasımda yüzde 4,98 olurken, yıllık artış yüzde 45,07’ye ulaştı. Yıllık ortalama artış yüzde 40,27, yılın ilk on bir ayındaki toplam artış ise yüzde 41,48 olarak kaydedildi.

TÜRK-İŞ, araştırmasının bir ücret çalışması olmadığını, hanelerin insan onuruna yaraşır bir yaşam sürdürebilmesi için ihtiyaç duyduğu toplam gelir düzeyini ortaya koymayı amaçladığını vurguladı. Buna rağmen ücretlerde yalnızca enflasyon kadar bir artış yapılmasının, halihazırda olumsuz olan geçim koşullarını değiştirmeyeceği, aksine yoksulluğun kalıcı hale gelmesine yol açacağı uyarısında bulundu. Dar ve sabit gelirli kesimlerin enflasyonun nedeni değil mağduru olduğu belirtilirken, ekonomik ve sosyal politikaların gecikmeden uygulanması çağrısı yapıldı.