Bilecik’in Osmaneli ilçesinde yol bakım ve onarım çalışmaları titizlikle devam ediyor.

Osmaneli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından planlanan takvim doğrultusunda yol bakım ve onarım çalışmaları titizlikle devam ediyor. İlçenin çeşitli bölgelerinde yol bakım, onarım, taş döşeme ve asfalt yama çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Vatandaşların daha konforlu ve güvenli bir ulaşım sağlayabilmesi için devam eden çalışmalarda ana arterler başta olmak üzere birçok cadde ve sokakta taş döşeme ve genel yol onarımları tamamlandı.

Osmaneli Belediyesi çalışmalara devam edeceğini belirtti.