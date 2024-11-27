Zabıta ekipleri, beton mikserinin döküm yaptığı şantiye yerine yolda yıkadığını, çevre kirliliğine sebep olduğunu tespit etti. Zabıta, firmaya 12 bin 500 Lira cezai işlem uyguladı. Aynı noktada, inşaata beton götüren firmanın betonu yola dökerek çevre kirliliğine neden olması sebebiyle ise hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 41. maddesine aykırılık nedeniyle yasal işlem başlatıldı. Firmaya, çevreyi kirletmekten dolayı 50 bin lira cezai işlem uygulandı.

Öte yandan trafikte tehlike durumu olmaması için Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne ait yıkama tankeriyle yol üzerindeki beton temizlendi. Temizlik işlemiyle yol tekrar ulaşıma uygun hale getirildi.

Kaynak: İHA