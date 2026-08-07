Kararın ardından, daha önce uzun yıllar CHP’nin YSK temsilciliğini yapan Mehmet Hadimi Yakupoğlu, YENİ Parti adına görevlendirildi.

Yakupoğlu, yaklaşık 15 yıl boyunca CHP’yi YSK’da temsil etmişti. Butlan tartışmalarının yaşandığı süreçte Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevinden alınan Yakupoğlu, YSK’nın YENİ Parti’nin başvurusuna olumlu yanıt vermesiyle yeniden kurula döndü.

YSK’nın kararında, TBMM’de ana muhalefet partisi konumunda bulunan YENİ Parti’nin Meclis’teki varlığının göz ardı edilemeyeceği değerlendirmesinin etkili olduğu belirtildi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özel ise daha önce yaptığı açıklamada, partisinin YSK’da temsilci bulundurmasına AK Parti ve CHP’nin karşı çıktığını ifade etmişti.