Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Sürdürülebilir, afetlere dayanıklı, çevreci, üreten ve ürettiğini işleyen bir şehir olarak herkesin imrendiği bir Balıkesir’i, hep birlikte inşa etmeye devam edeceğiz” dedi.

5 yıl boyunca gerçekleştirdiği başarılı yönetim, yatırım ve hizmetlerle Balıkesir’i kalkındıran Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, gelecek 5 yılda da şehre hizmet etmek için çıktığı yolda hemşehrilerinin teveccühleriyle karşılanıyor. Balıkesir’i, Balıkesirlilerle birlikte yöneten, kapsayıcı anlayışıyla kimseyi geride bırakmadan 20 ilçenin her köşesinde; kırsal hayatından kent yaşamına, tarımından hayvancılığına, kültüründen sanatına, sporundan yeşil alanlarına, altyapısından arıtmasına ve çevre dostu yatırımlara kadar birçok projeyi hayata geçiren Başkan Yücel Yılmaz, yorulmadan Balıkesirlilerle bir araya gelmeye devam ediyor.

“Milyonluk bütçelerle milyarlık işler yaptık”

Seçim çalışmasında gittiği her yerde en iyi şekilde karşılanan Başkan Yücel Yılmaz’a, vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. 20 ilçenin tamamında ayak basmadık yer bırakmayan Başkan Yücel Yılmaz; şehrin yaşam kalitesini artıran, çehresini güzelleştiren, istihdamını geliştiren hizmet ve yatırımlarını sürdüreceğini söyleyerek “Hemşehrilerimin teveccühleriyle 5 yıl boyunca Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptım. Bu süreçte ekibimle birlikte şehrime ve şehrimin güzel insanlarına en iyi şekilde hizmet edebilmek için gece gündüz çalıştık. Şehrin kronikleşen sorunlarını bir bir çözüme ulaştırdık. Milyonluk bütçelerle katma değer sağlayarak milyarlık işlere imza attık. Yaptığımız hizmetleri tek tek anlatmaya sayfalar yetmez” dedi.

“Herkesin imrendiği bir Balıkesir’i, hep birlikte inşa etmeye devam edeceğiz”

Balıkesir aşkıyla yola çıktıklarını ve ilk günkü heyecanlarının halen devam ettiğini ifade eden Başkan Yücel Yılmaz “Balıkesir’i çok iyi tanıyor, insanlarının beklentilerini biliyoruz. Balıkesir’in her detayına hâkimiz, potansiyelinin farkındayız. Şehrin marka değerlerini ön plana çıkarıp, ekonomiden aldığı payı artırdık. Tarım ve hayvancılığına, altyapıya bu güne kadar en çok yatırımı biz yaptık. Sosyal belediyecilik anlamında ihtiyacı olan vatandaşlarımızın her zaman yanında olduk, hayatlarını kolaylaştıracak hizmetler yaptık. Bu güne kadar yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı. 5’i ilçe belediyesi, 5’i Büyükşehir Belediyesi olmak üzere belediye başkanlığında edindiğim 10 yıllık tecrübe ve deneyimlerimle önümüzdeki 5 yılda da hemşehrilerim teveccüh gösterirse; Balıkesir’i, Türkiye’nin parmakla gösterilen şehirlerinden biri haline getireceğim. Sürdürülebilir, afetlere dayanıklı, çevreci, üreten ve ürettiğini işleyen bir şehir olarak herkesin imrendiği bir Balıkesir’i, hep birlikte inşa etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.