Bilecik'te servis şoförleri ve rehber personellere yönelik trafik eğitimi verildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Bilecik Hayme Ana Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda servis şoförlüğü ve rehber personel olarak görev yapanların katılımıyla bilgilendirme programı gerçekleştirildi. Programda Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikler ve yeni eklenen maddeler hakkında bilgi verilirken, trafik kuralları ve sürücü sorumlulukları da detaylı şekilde anlatıldı. Eğitimde ayrıca öğrenci güvenliğine yönelik alınması gereken tedbirler, servis araçları mevzuatı ve yasal yükümlülükler ile iletişim ve davranış konularında bilgilendirme yapıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından öğrenci taşımacılığında güvenliğin artırılması amacıyla servis şoförlerinin trafik kurallarına uyumunun önemine dikkat çekilirken, öğrencilerin güvenli bir şekilde taşınmasını sağlamak ve olası kazaların önüne geçmek için alınması gereken tedbirler katılımcılarla paylaşıldı.