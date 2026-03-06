Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Türkiye'nin ve Avrupa'nın kadın temalı tek tiyatro festivali olan 6'ncı Kadın Oyunları Festivali 2026 programı kadın temalı oyunlarıyla 13-17 Mart tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak.

13 Mart Gözbağcı, 14 Mart Şairler Mezarlığı, 15 Mart Yalnız Başaklara Azgın Boğa, 16 Mart Sendrom ve 17 Mart Olga Maşa Irina Yine Üç Kız Kardeş oyunları her akşam saat 21.00'de, Kırlangıç Yaşam Merkezi Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde perde diyecek. 2026 seçkisinde sekiz oyunun yer aldığı festival yine sırasıyla farklı kentlerde izleyicisi ile buluşmaya devam edecek.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, başladığında büyük bir ilgi gören festivalin 6'ncısında tiyatro severlerin birbirinden güzel beş oyun izleyeceğini söyledi. Başkan Ergin, titiz bir çalışmayla oyunların belirlendiğini ve gerçekten kadın konusunu nitelikli ele alan tiyatro oyunlarını her türlü popüleriteden uzak, festivalin içeriğine gerçekten uygun olma şartlarıyla seçmeye çalıştıklarını belirtti.

Festival ile ilgili ABD'de makale yayınlandı!

Atölye Kültür Sanat Organizasyonu ile yapılan ve her yıl gelirinin belirli bir bölümünü kız çocuklarının eğitim bursu için bağışlayan festival ile ilgili ABD'de bulunan John Hopkins Üniversitesi yayın organı 'Theatre Journal' de Aralık ayında bir makale yayınlandı.

'Tüm Zorluklara Rağmen Her Yıl Yeni Bir Hikâye Yazılıyor!'

Festival Direktörü Hasan Aldemir yaptığı açıklamada artık festivalin ülke sınırlarını aştığını, bunun başlıca sebebinin ise benzerine pek rastlanmayan nitelikli bir farkındalık ve sanat projesi olmasından kaynaklandığını açıkladı.

Her yıl çok fazla zorluk ile karşılaşmalarına rağmen altıncı yıla girildiğini ve festivalin dünyanın saygın eğitim ve sanat kurumlarının gözünden kaçmadığını belirtti. Bu kapsamda ABD'de bulunan John Hopkins Üniversitesi'nin yayın organı Theatre Journal dergisinde festivale altı sayfalık geniş bir yer ayrılmasının kendileri ve Türk tiyatrosu adına bir dönüm noktası olduğunu sözlerine ekledi.