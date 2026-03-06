Edinilen bilgilere göre, Bilecik Pelitözü Mahallesi Üniversite Kavşağı'nda meydana gelen kazada M.İ.T. idaresindeki motosiklet, sürücüsünün hızını kontrol edememesi sonucu R.Ö. yönetimindeki tırın dorsesinin arka lastiğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü M.İ.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.