Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde okul servisleri denetlendi.

Babaeski Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve zabıta ekiplerinin katılımıyla okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Babaeski'de öğrencilerin güvenli şekilde okullarına ulaşmalarını sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde servis araçlarının evrakları, araçların teknik durumu ve sürücülerin belgeleri kontrol edildi.

Ekipler ayrıca servislerde bulunması gereken emniyet kemeri, 'Okul Taşıtı' yazısı ve rehber personel gibi unsurları da inceleyerek kurallara uyulup uyulmadığını denetledi. Gerçekleştirilen denetimlerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığı öğrenilirken, yetkililer öğrenci güvenliği için servis denetimlerinin belirli aralıklarla devam edeceğini belirtti.