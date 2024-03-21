21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde İnegöl Meslek Yüksekokulu bünyesinde İnegöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan özel eğitim kursunun özel öğrencileri için çeşitli etkinlikler düzenlendi.

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü Etkinliği'nde, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Ak Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Ak Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, İnegöl Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hikmet Sami Yıldırımhan, İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin ve İnegöl Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ömer Göktürk, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İnegöl Belediyesi meclis üyeleri, özel öğrenciler ile bir araya geldi.

Üniversite bünyesinde açılan özel eğitim kursunda özel öğrenciler, üniversite öğrencileri ile bir arada çeşitli etkinlikler yaparak üniversite hayallerini gerçekleştirdi ve çeşitli etkinlikler yaparak sosyalleşme imkanı buldu.

Ziyaret sonrasında meslek yüksekokulu müdürlüğünce kurs öğretmenlerine ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin ile Ömer Göktürk'e teşekkür belgesi sunulurken, öğrencilere ise kupa hediye edildi.