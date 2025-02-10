Yükselen Oğlak Burcu Özellikleri

Yönetici gezegenleri Satürn olduğu için bu gezegenin özelliklerini taşırlar. Öne çıkan bu özellikler; güvenilirlik ve dikkattir. Oldukça planlı, disiplinli ve çalışkan bir kişiliğe sahiplerdir. Çalışma ve başarıya olan sevgileri dışarıdan hırs olarak gözükebilir fakat onlar gerçekten çalışmaya aşık insanlardır. Başarma hissi onlar için bu hayattaki en motive edici histir. İş veya öğrencilik durumlarında asla yerinde saymayı sevmezler.

Her zaman bir hedef belirleyerek daha yüksek bir seviyeye ulaşmaya çalışırlar. Hangi ortamda nasıl davranılması gerektiğini çok iyi bilirler. Sorumluluktan kaçmazlar hatta sorumluluk almayı çok severler. İnsanları çok çabuk yargılayabildikleri için insan ilişkilerinde birtakım sorunlarla karşılaşabilirler.

Yükselen Oğlak Burcu Erkeği Özellikleri

Yükseleni oğlak olan erkekler son derece çalışkan ve hedefleri olan insanlardır. Kariyerleri onlar için her şey demektir. İş hayatında en çok aranan özelliklere sahip ve işlerine çok bağlı kişilerdir. Azimli oldukları için hedeflerine mutlaka ulaşırlar. Genellikle kuralcı ve disiplinli kişilerdir. Başarısızlık en nefret ettikleri şeydir. Aşk onlar için ikinci planda kalır. Aşk hayatlarında en çok güven duygusuna önem verseler de kuşkucu yapıları nedeniyle güven hissi duymaları çok zaman alır. Eğer karşılarındaki kadına gerçekten güvenirlerse o zaman yapmayacakları şey yoktur.

Etrafındaki insanlardan tek beklentisi saygıdır. Ağır eleştirilere hiç açık değillerdir. Aşk hayatlarında da eleştirilmekten pek hoşlanmaz ve ilişkiyi kendilerinin yönetmesini isterler. Sert bir mizaçları olsa da oldukça eğlenceli ve sakin insanlardır. Çocuklara çok önem gösterirler. Birikim yapmayı çok severler ve ekonomiden çok iyi anlarlar.

Yükselen Oğlak Burcu Kadını Özellikleri

Yükseleni oğlak burcu olan kadınlar, oldukça güvenilir kadınlardır. Kararlarının arkasında durma cesareti gösterirler. Bu konuda toplum baskısı olsa bile kararlarından kolayca vazgeçmezler. Saygı onlar için çok önemlidir. Karşılarında kim olursa olsun saygı gösterirler ve aynı şekilde saygı beklerler. Biraz karamsar bir yapıya sahiplerdir ve bu durumda onları çok çabuk ruhsal bunalımlara sürükler. Yükselen oğlak kadınlarının moralleri çok çabuk bozulabilir. Kuruntu yapmayı takıntı haline getirmişlerdir ve bu durum ilişkilerinde zorluk çıkarmaktadır.

Geleneksel fikirlerden oldukça hoşlanırlar ve aile hayatına çok özen gösterirler. Her konuda becerilerinin olması bu burcun kadınlarının kıskanıldığı durumdur. Yükselen oğlak kadınları her zaman kendine güvenen bir burç olduğu için karşısındaki erkeğin de özgüvenli olmasını isterler. Ne istediğini bilen erkeklerden çok çabuk etkilenirler ve bir erkeğin düzenli olması onların en çok hoşuna giden durumdur. En sevdikleri şey birikim yapmaktır.

Yükselen Oğlak Burcu Kadını Fiziksel Özellikleri

Yükseleni oğlak olanların sorumluluk duygusu oldukça yüksektir. Asosyal diyebileceğimiz kişiliklere sahip olan yükselen oğlak kadınları, etrafındaki insanları fikrini ve desteğini almayı çok sever bu nedenle düşüncelerini ona göre şekillendirir. İçsel deneyimi yüksek olan bu kadınların boyları ortalamadan kısadır.

İncecik görüntüleri ve kemikli yapıları sebebiyetiyle oldukça zayıf görünürler. Özellikle kemik hastalıklarından daha çok muzdarip olabilirler. Göğüs yapısı dar olan yükselen oğlak kadınlar çoğunlukla kamburdur. Elleri etli ve kalın olan yükselen oğlak kadınlarının yüzleri ellerine tezat oluşturur, uzun ve çıkık elmacık kemikli yüzlere sahiptir.

Badem şeklindeki gözleri oldukça etkileyici olsa da gözlerinin içinin güldüğü zamanlar çok nadirdir. Bakıları ve çehresi oldukça donuk olan yükselen oğlak kadınları, fotojenik duruşa sahiptirler.

Yükselen Burcu Oğlak Olan Kadınların Stili Nasıldır?

Yükselen akrep kadınları gibi olmasa da koyu renklere resmen aşıklardır. Özellikle gri ve siyah onların vazgeçilmez iki rengidir. Abartıdan uzaklaşan, profesyonel giyinmeyi seven yükselen oğlak kadınları, makyajlarını da doğal renklerle yapmayı tercih eder. Özellikle blazer ceketler, onların iş dünyasında ne kadar başarılı olduklarını gösterircesine yükselen oğlak kadınlarına çok yakışır. Eğer kombini abartılı yapmayacaksa ciddiyetlerini fularla taçlandırırlar.

Özellikle şık ipek bluzlar, onların profesyonelliğini dışa vurarak ciddi bir hava katar. Eğer elbise tarzı kıyafetler giyinmeyi düşünüyorsa, olgun ve hanım hanımcık gösteren elbiseleri tercih eder. Koyu renklerden hoşlansalar da nude elbiseleri çokça tercih ederler.