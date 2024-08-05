Yulaf ezmesi ile yapabileceğiniz 2 fit kurabiye tarifimiz var. Bunlardan biri yulaflı kuru dutlu kurabiye diğeri ise yulaflı keçiboynuzu unlu kurabiyedir.

Yulaflı Kuru Dutlu Kurabiye

Yulaflı kuru dutlu kurabiye tarifimiz tatlı isteklerinizi azaltan lezzetli bir ara öğün alternatifidir.

Malzemeler:

1 çay bardağı yulaf ezmesi

½ çay bardağı dut kurusu

1 tatlı kaşığı bal

6 küçük hurma

2 tam ceviz

Sağlıklı kurabiye tarifi yapılışı:

Yulaf ezmesini derin bir kaseye alın. Hurmaların çekirdeklerini çıkarın sıcak suda 2-3 dakika bekletin. Blenderda hurmayı püre haline getirin. Yulaf ezmesi, meyveleri ve balı karıştırın. Kurabiye gibi elinizle şekil verin. Üzerlerine yarım ceviz ekleyerek bastırın. Mikrodalga fırında 2 dakika pişirin. Eğer normal fırında pişirecekseniz 170 derecede 10 dakika pişirin. İsterseniz çiğ de tüketebilirsiniz. Tarifimizden 4 adet kurabiye çıkıyor. Ara öğünlerinizde yulaflı kuru dutlu kurabiyenizi bitki çayınızla tüketebilirsiniz.

Yulaflı Keçiboynuzu Unlu Kurabiye

Keçiboynuzu unu meyve şekeri içerdiği için tatlı bir undur. Kurabiye ve keklere tat vermesi için kullanılabilir. Keçiboynuzu unu hem lifli hem de lezzetli bir undur.

Yulaflı keçiboynuzu unlu kurabiye çok sevilen tariflerimiz arasındadır.

Malzemeler:

2 adet yumurta

1 çay bardağı keçiboynuzu unu

1 çay bardağı yulaf unu

1 su bardağı çekilmiş ceviz

2 yemek kaşığı tahin

2 yemek kaşığı keçiboynuzu pekmezi

1 çay kaşığı kabartma tozu

Yulaflı keçiboynuzu unlu kurabiye tarifinin yapılışı:

Yumurtaları bir kaseye kırın ve karıştırın. Üzerine keçiboynuzu pekmezi ve tahini ekleyin. Keçiboynuzu unu, yulaf unu, çekilmiş ceviz içini ve kabartma tozunu da ekleyip spatula yardımıyla karıştırmaya devam edin. Karışımdan parçalar alıp kurabiye şekli verin. Fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Kurabiyeleri yağlı kağıt üzerine yerleştirin. 170 derecede önceden ısıtılmış fırında üzeri çatlayana kadar yaklaşık 10-15 dakika kadar pişirin.

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Ara öğünlerinizde 1-2 adet tüketebileceğiniz nefis kurabiyeleriniz hazır. Diğer yulaflı tariflerimize ve diyete uygun tüketebileceğiniz ara öğün tariflerimize fit tariflerim kısmından ulaşabilirsiniz.