Bakan Yumaklı, Hatay’ın Dörtyol, Bursa’nın Osmangazi ve Edirne’nin Enez ilçelerinde çıkan orman yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.

Yumaklı paylaşımında, orman kahramanlarının aralıksız mücadelesine dikkat çekerek, “Devam eden 3 orman yangını; Hatay/Dörtyol, Bursa/Osmangazi, Edirne/Enez, orman kahramanlarımızın aralıksız mücadelesi sonucunda TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINMIŞTIR.“ ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara da önemli uyarılarda bulunan Yumaklı, “Tekrar hatırlatalım; ormanlık alanlar ve riskli bölgelerde çöp atmayalım, ateş yakmayalım, izmarit atmayalım, anız yakmayalım. Çünkü en ufak bir ihmal büyük felaketlere yok açabilir.

Ortak sorumluluğumuz olan #YeşilVatan'ımızı hep birlikte koruyalım.” dedi.