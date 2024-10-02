Bu yaz, Yunanistan’ın kapıda vize uygulamasıyla birlikte Yunan adalarında tatil yapan Türk turist sayısı rekor kırdı.BURSA (İGFA) - Yaz aylarının başında Yunan adalarına kapıda vize uygulamasının başlamasıyla, Türkiye’deki turistik bölgelerde fiyatların yüksekliğinden şikayetçi olan vatandaşlar, Yunan adalarına gitmeyi tercih etti ve bu yıl yaklaşık bir milyon Türk, Yunan adalarını ziyaret etti.

YUNAN ADALARININ EKONOMİSİNİ TÜRK TURİSTLER KURTARDI

Türk turistlerin ilgisinden oldukça memnun kalan ada esnafı, bu yaz ada ekonomisini Türk turistlerin kurtardığını dile getirirken, Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz ise bu yıl kapıda vize uygulamasının başlamasının ve ucuz algısı yaratılmasının Türk turizmine zarar verdiğini söyledi. Yunan adalarının ve Türkiye’deki turistik bölgelerin birbirine benzemediğini ifade eden Yavuz, Türk turistlerin orayı ucuz olduğundan dolayı ya da otelleri için tercih etmediğini, gezip dolaşmak ve keyifli bir gün geçirmek için gittiklerini ifade etti.

SOSYAL MEDYA, ADALARA OLAN İLGİYİ ARTIRDI

Bu yaz Yunanistan’a giden Türk turistlerin sosyal medya için vlog çekmeleri de Yunan adalarına olan ilgiyi artırdı.

2024 yılında yaz tatili için kapıda vize uygulamasıyla Yunan adalarını tercih eden vatandaşlar ise Türkiye’ye göre daha ucuza tatil yaptıklarını ve oldukça memnun kaldıklarını belirtti.

“YEMEKLER GÜZEL, OTELLER TEMİZ, ASAYİŞ SORUNU YOK”

Ağustos ayında kapıda vize ile 4 gün Rodos adasında konaklayan Cemre Kasap, tatil deneyimlerini Herkes Duysun ekibiyle paylaştı.

Kasap, “Rodos adasından oldukça memnun kaldım. Önümüzdeki yaz, diğer adalara da gitmeyi planlıyorum. Yunanistan’da zaten bir turizm ülkesi. Biz kişi başı 80 euro’ya kapıda vize aldık. Yemekler güzel ve porsiyonlar büyük, oteller temiz, asayiş sorunu yok. Yemekler ve oteller, Bodrum ve Çeşme’ye göre üçte biri fiyatına…” diye konuştu.