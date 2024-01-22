Samele – Ahiret Tanrıçası
Hestia – Aile Tanrıçası
Momos – Alay ve Hiciv Tanrıçası
Dike – Adalet Tanrıçası
Artemis – Ana Tanrıça
Aristalos Arıcılık Tanrısı
Eros – Aşk Tanrısı
Afrodit – Aşk ve Güzellik Tanrıçası
Atalante – Avcı Kız
Bendis – Ay Tanrıçası
Eirene – Barış Tanrıçası
Mnemosyne – Bellek Tanrıçası
Hermes – Belagat Tanrısı
Ceres – Bereket Tanrıçası
Porus – Bereket Tanrısı
Okeanos – Bütün Irmakların Babası Sayılan Tanrı
Kirke – Büyücü Tanrıça
Amphitrite – Deniz Dibi Tanrıçası
Thetis – Deniz Tanrıçası
Poseidon – Deniz Tanrısı
Sentinus – Duygu Tanrısı
Eileithyia – Doğumlarda Kadınlara Yardım Eden Tanrıça
Fornaks – Fırınların Tanrısı
Adonis – Erkeklik ve Bereket Tanrısı
Hera – Evlilik Tanrıçası
Phantaso – Fantezi Tanrısı
Kairos – Fırsat Tanrısı
Thyphon – Fırtına Tanrısı
Nyks – Gece Tanrıçası
Hebe – Gençlik Tanrıçası
Hymenalos – Gençlik Ve Evlendirme Tanrısı
Androgeo – Minos’un Oğlu
Uranos – Gök Tanrıçası
Helios – Güneş Tanrısı
Apollon – Güzel Sanatlar Tanrısı
Enyalios – Harp Tanrısı
Ate – Hata Ve Günah Tanrıçası
Hybris – Hayasızlık Tanrısı
Klotho – Hayat İpliğini Büken Tanrıça
Hermaphroditos – Hem Erkek Hem Dişiliği Olan Tanrısal Yaratık
Furina – Hırsızların Tanrısı
Metis – Hikmet ve Tedbirlilik Tanrıçası
Fraude – Hile Tanrıçası
Asopos – Irmak Tanrısı
Aigina – Irmak Tanrısının Kızı
Algos – Izdırap Tanrısı
Penthos – Keder Tanrısı
Artemis – İffet Tanrıçası
Senius – İhtiyarlık Tanrısı
Nemesis – İntikam Tanrıçası
Poine – Ceza ve İntikam Tanrıçası
Moiralar – Kader Tanrıçaları
Kronos – Kainatin Hakimi
Peitho – Kandırma Tanrıçası
Themis – Kanun ve Adalet Tanrıçası
Erosbus – Karanlık Tanrısı
Fons – Kaynaklar Tanrıçası
Pan – Kır Tanrısı
Vakana – Kırlarda Dinlenenleri Koruyan Tanrı
Phobos – Korku Tanrıçası
Herakles – Kuvvet Tanrısı
Zeus – Mutlak Kudret Tanrısı
Orfe – Müzikçi Ozan
Risus – Neşe Tanrısı
Eris – Nifak Tanrıçası
Feronia – Ormanları Koruyan Tanrıça
Ultio – İntikam Tanrıçası
Thanatos – Ölüm Tanrısı
Oinone – Pınar Perisi
Amykos – Poseidon’un Oğlu
Morpheus – Rüyalar Tanrısı
Boreas – Rüzgar Tanrısı
Alkyone – Rüzgar Tanrıçası
Eolo – Rüzgarların Bekçisi
Penelope – Sadakat Timsali
Hygieia – Sağlık Tanrıçası
Akslepios – Sağlık ve Hekimlik Tanrısı
Hephaistos – Sanayi Tanrısı
Ares – Savaş Tanrısı
Urania – Semavi Aşk Tanrıçası
Febris – Sıcaklık Tanrıçası
Fides – Sözünde Durma Tanrıçası
Perimelis – Sürülere Gözcülük Eden Periler
Eos – Şafak Tanrıçası
Dionysos – Şarap ve Coşku Tanrısı
Ros – Şebnem Tanrısı
Bia – Şiddet Tanrıçası
Rheme – Şöhret Tanrıçası
Fatum – Talih Tanrısı
Nektar – Tanrıları Ölümsüzleştiren İçkiler
Ambrosia – Tanrıları Ölümsüzleştiren Yiyecekler
Fors – Tesadüf Tanrısı
Thyke: Tesadüf Tanrıçası
Demeter – Toprak ve Tarım Tanrıçası
İkaros – Uçmayı Başaran İlk İnsan
Hypnos – Uyku Tanrısı
Persephone – Yeraltı Tanrıçası
Hades – Yer Altındaki Ölüler Ülkesinin Tanrısı
Elysion – Yeraltı Cenneti
Aiakos – Yeraltı Ülkesinde Ölüler Hakimi
Flora – Yeşeren Bitkiler Alemi Tanrıçası
Penia – Yoksulluk Tanrıçası
Nike – Zafer Tanrıçası
Athena – Zeka Tanrıçası
Daimon – Zeka ve İlahi Kuvvet Tanrısı
Ploutos – Zenginlik Tanrısı