Limos – Açlık Tanrıçası

Samele – Ahiret Tanrıçası

Hestia – Aile Tanrıçası

Momos – Alay ve Hiciv Tanrıçası

Dike – Adalet Tanrıçası

ArtemisAna Tanrıça

Aristalos  Arıcılık Tanrısı

Eros – Aşk Tanrısı

AfroditAşk ve Güzellik Tanrıçası

Atalante – Avcı Kız

BendisAy Tanrıçası

Eirene – Barış Tanrıçası

Mnemosyne – Bellek Tanrıçası

Hermes – Belagat Tanrısı

Ceres – Bereket Tanrıçası

Porus – Bereket Tanrısı

Okeanos – Bütün Irmakların Babası Sayılan Tanrı

Kirke – Büyücü Tanrıça

Amphitrite – Deniz Dibi Tanrıçası

Thetis – Deniz Tanrıçası

Poseidon – Deniz Tanrısı

Sentinus – Duygu Tanrısı

Eileithyia – Doğumlarda Kadınlara Yardım Eden Tanrıça

Fornaks – Fırınların Tanrısı

Adonis – Erkeklik ve Bereket Tanrısı

Hera – Evlilik Tanrıçası

Phantaso – Fantezi Tanrısı

Kairos – Fırsat Tanrısı

Thyphon – Fırtına Tanrısı

Nyks – Gece Tanrıçası

Hebe – Gençlik Tanrıçası

Hymenalos – Gençlik Ve Evlendirme Tanrısı

Androgeo – Minos’un Oğlu

Uranos – Gök Tanrıçası

Helios – Güneş Tanrısı

Apollon – Güzel Sanatlar Tanrısı

Enyalios – Harp Tanrısı

Ate – Hata Ve Günah Tanrıçası

Hybris – Hayasızlık Tanrısı

Klotho – Hayat İpliğini Büken Tanrıça

Hermaphroditos – Hem Erkek Hem Dişiliği Olan Tanrısal Yaratık

Furina – Hırsızların Tanrısı

Metis – Hikmet ve Tedbirlilik Tanrıçası

Fraude – Hile Tanrıçası

Asopos – Irmak Tanrısı

Aigina – Irmak Tanrısının Kızı

Algos – Izdırap Tanrısı

Penthos – Keder Tanrısı

Artemis – İffet Tanrıçası

Senius – İhtiyarlık Tanrısı

Nemesis – İntikam Tanrıçası

Poine – Ceza ve İntikam Tanrıçası

MoiralarKader Tanrıçaları

Kronos – Kainatin Hakimi

Peitho – Kandırma Tanrıçası

Themis – Kanun ve Adalet Tanrıçası

Erosbus – Karanlık Tanrısı

Fons – Kaynaklar Tanrıçası

Pan – Kır Tanrısı

Vakana – Kırlarda Dinlenenleri Koruyan Tanrı

Phobos – Korku Tanrıçası

Herakles – Kuvvet Tanrısı

Zeus – Mutlak Kudret Tanrısı

Orfe – Müzikçi Ozan

Risus – Neşe Tanrısı

Eris – Nifak Tanrıçası

Feronia – Ormanları Koruyan Tanrıça

Ultio – İntikam Tanrıçası

Thanatos – Ölüm Tanrısı

Oinone – Pınar Perisi

Amykos – Poseidon’un Oğlu

Morpheus – Rüyalar Tanrısı

Boreas – Rüzgar Tanrısı

Alkyone – Rüzgar Tanrıçası

Eolo – Rüzgarların Bekçisi

Penelope – Sadakat Timsali

Hygieia – Sağlık Tanrıçası

Akslepios – Sağlık ve Hekimlik Tanrısı

Hephaistos – Sanayi Tanrısı

Ares – Savaş Tanrısı

Urania – Semavi Aşk Tanrıçası

Febris – Sıcaklık Tanrıçası

Fides – Sözünde Durma Tanrıçası

Perimelis – Sürülere Gözcülük Eden Periler

Eos – Şafak Tanrıçası

Dionysos – Şarap ve Coşku Tanrısı

Ros – Şebnem Tanrısı

Bia – Şiddet Tanrıçası

Rheme – Şöhret Tanrıçası

Fatum – Talih Tanrısı

Nektar – Tanrıları Ölümsüzleştiren İçkiler

Ambrosia – Tanrıları Ölümsüzleştiren Yiyecekler

Fors – Tesadüf Tanrısı

Thyke: Tesadüf Tanrıçası

Demeter – Toprak ve Tarım Tanrıçası

İkaros – Uçmayı Başaran İlk İnsan

Hypnos – Uyku Tanrısı

Persephone – Yeraltı Tanrıçası

Hades – Yer Altındaki Ölüler Ülkesinin Tanrısı

ElysionYeraltı Cenneti

Aiakos – Yeraltı Ülkesinde Ölüler Hakimi

Flora – Yeşeren Bitkiler Alemi Tanrıçası

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Penia – Yoksulluk Tanrıçası

Nike – Zafer Tanrıçası

Athena – Zeka Tanrıçası

Daimon – Zeka ve İlahi Kuvvet Tanrısı

Ploutos – Zenginlik Tanrısı

Kaynak: Haber merkezi