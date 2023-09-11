Edirne’de, yasa dışı yollardan Yunanistan’a kaçmaya çalışan terör örgütü FETÖ üyesi 17 kişi yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı birimlerince yapılan çalışmalarda, yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmeye çalışan 17 kişi yakalandı. Yakalanan 4 kişi hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yakalama kararı bulunduğu, 13 kişi hakkında da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan dosya kaydı olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.