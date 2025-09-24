Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri verisini paylaştı. Buna göre, güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 0,1 azaldı, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,4 arttı, inşaat sektöründe yüzde 3,6 arttı. Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 0,1 oranında azalarak 111 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,4 oranında artarak 109,2 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 3,6 oranında artarak 88,3 değerini aldı.

Kaynak: İHA