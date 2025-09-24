Broker ve M&A Uzmanı Barış Güler, "Son beş yılda Türk yatırımcıların Florida’ya aktardığı sermaye 1 milyar dolara yaklaşmış durumda. Gayrimenkul alımlarından şirket devralmalarına, hatta gayrimenkul geliştirme ortaklıklarına uzanan bu yatırımlar, ABD’de Türk yatırımcıların stratejik bir rol üstlenmeye başladığını gösteriyor. Son dönemde yapılan analizler, Türk yatırımcıların yüzde 60’ının artık sıfırdan iş kurmak yerine mevcut iş yerlerini ve şirketleri satın almayı tercih ettiğini ortaya koyuyor" dedi.

Florida artık yalnızca güneşi, sahilleri ve turizmiyle değil, Türk yatırımcıların dikkat çekici sermaye çıkışıyla da gündemde. Son beş yılda Türk iş insanlarının ABD’de yaptığı gayrimenkul yatırımları ve şirket satın almalarıyla birlikte Florida’daki Türk sermayesinin toplam hacminin 1 milyar dolara yaklaştığı tahmin ediliyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Boca Raton merkezli Business Broker ve M&A Uzmanı Barış Güler, "Uzun yıllar Miami, Fort Lauderdale ve Palm Beach gibi bölgelerde lüks daireler ve sahil villaları alarak dikkat çeken Türk yatırımcılar, artık farklı bir strateji izliyor. Yön, küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ) satın almalarına çevrilmiş durumda" dedi.

"Son dönemde yalnızca restoranlar ve marinalar değil; 100 milyon dolarlık otel işletmeleri, üretim şirketleri, fabrikalar, toptan gıda şirketleri, sağlık merkezleri, SPA işletmeleri, benzin istasyonları, kuru temizlemeler, araba galerileri ve hatta çöp toplama şirketleri Türk yatırımcıların radarına girdi" diyen Barış Güler, sözlerine şöyle devam etti: "Buna ek olarak, yeni bir iş yerini başarıyla oturtmak için gerekli ve Amerika özelinde çok uzun süren; yer bulma, tadilat/inşaat yapma, gerekli tüm lisanslarını çıkarma, personel istihdamı ve reklam pazarlama bütçe ve süreçleri ile müşteri oluşturmaya kıyasla, mevcut bir şirket veya iş yeri satın almanın bu zaman ve maliyetleri ve en önemlisi başarısızlık risklerini neredeyse sıfıra indirmesi, bu yöntemin giderek daha fazla rağbet görmesine neden oluyor. Özellikle Türkiye ile ABD arasındaki ticari ve hukuksal farkların yatırımcıların gözünde ciddi bir bariyer oluşturması, şirket satın almayı çok daha cazip hale getirdi. Bu eğilim yalnızca işletme devralmalarıyla sınırlı değil; gayrimenkul yatırımlarında da yeni bir dönem başlıyor. Artık birçok Türk yatırımcı yalnızca mülk sahibi olmayı değil, gayrimenkul geliştirme projelerine yatırımcı olarak katılmayı tercih ediyor. Yani bireysel mülk sahipliğinden, ABD’de faaliyet gösteren geliştiricilerle ortaklık kurarak katma değer oluşturan geliştirme işlerine doğru bir dönüşüm yaşanıyor."

Son 7 yılda yüzlerce Türk yatırımcıya danışmanlık yaptığının altını çizen Güler, sadece kendi aracılığıyla şirket devralmaları üzerinden ABD’de 250 milyon doları aşan bir değer oluşturduklarını söyledi. Barış Güler, gayrimenkul alımları da dahil edildiğinde bu rakamın 800 milyon doları, dolaylı kalemlerle birlikte ise 1 milyar doları buluyor.

"Türk yatırımcılar Florida’ya artık yalnızca ev almak için gelmiyor" diyen Güler, "Bugün otel işletmesinden SPA’ya, benzin istasyonundan araba galerisine kadar geniş bir yelpazede şirket devralıyorlar. Restoran, marina, sağlık, perakende ve hatta çöp toplama sektörü bile artık Türklerin yatırım yaptığı alanlar arasında. Bu yatırımlar hem yatırımcıya hızlı geri dönüş sağlıyor hem de Florida’nın istihdamına doğrudan katkı sunuyor. Sağlık sektörü yatırımlarının ise önümüzdeki en büyük trend olacağına inanıyorum. Özellikle estetik merkezleri, zayıflama ve detoks merkezleri Florida’yı ABD içinde öne çıkarıyor ve bizim ülkemiz bu konularda çok iyi. Türk yatırımcıların bu sektörde ABD’yi fark edeceklerini ve özellikle Florida’da çok ciddi yatırımların gerçekleşeceğini düşünüyorum. Miami Belediyesi’nin şehir merkezinde onaylanan yeni kentsel dönüşüm projesi de tamamen bu konu üzerine kurgulanmış durumda" şeklinde konuştu.

Florida merkezli VR Business Brokers’ın CEO’su Peter King, Güler’i ’alanında özel bir yetkinliğe sahip’ bir broker olarak tanımlıyor. Güler, 2022’de VR’nin en prestijli ödülü olan Most Valuable Intermediary (MVI) Award’ı kazandı. Aynı yıl, VR global sıralamasında ikinci sıraya yerleşti. Güler’in sahibi olduğu VR Boca Raton ofisi, defalarca Centurion Award kazanarak dünya çapında ilk 10 franchise arasında gösterildi. Ayrıca uluslararası çapta ’Top Producer’ ödülünü de birçok kez kazandı.

Güler, 2022’de ABD’de yılın en yüksek bütçeli şirket satışını gerçekleştirerek özel bir ödül kazandı. Güler, "Benim için asıl ödül, yatırımcıların burada kalıcı başarı sağlamasıdır" dedi. Güler, Türk sermayesinin Florida’da kök salmaya başladığını ve önümüzdeki yıllarda daha büyük hacimlere ulaşacağını vurguladı.