Yarın gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2.tur'u için gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 912 bin 030'a ulaştı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açıklamış olduğu bilgiye göre, 20.00 itibarıyla oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 912 bin 030 oldu.

Gümrüklerde hala devam eden oy kullanma işlemi, yurt dışı temsilciliklerde dün itibarıyla sona ermişti.Kapanan sandıklardaki oylar Türkiye'ye doğru yola çıkmaya başladı. 28 Mayıs günü sandıkların hepsi kapandıktan sonra sayım başlayacak.Gümrüklerde oy verme işlemi ise, 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

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