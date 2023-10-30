Adana'da, 70 yaşındaki emekli Türkçe öğretmeni İbrahim Cebeci, 65 yaşındaki eşi Ayşe Cebeci'yi dehşet verici bir şekilde öldürerek tutuklandı. Bu vahim olayın ardında, Cebeci'nin kamuflaj kıyafetler içinde ağaç dallarından sarkarak komando marşı söylemesi ve "komando dede" olarak sosyal medyada tanınması gibi ilginç detaylar yer alıyor.

Olay, 26 Ekim'de Adana'nın Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde bulunan 2 katlı müstakil evde gerçekleşti. İddialara göre, İbrahim Cebeci ile eşi Ayşe Cebeci arasında başlayan bir tartışma zamanla büyüdü. İbrahim Cebeci, evin ardiyesinden aldığı baltayla eşinin başına defalarca vurarak dehşet verici bir cinayet işledi. Ayşe Cebeci saldırı sonucu yere yığıldı ve hayatını kaybetti.

Olayın hemen ardından İbrahim Cebeci, mahalle muhtarlığına gidip eşini öldürdüğünü itiraf etti. İhbar sonrası polis ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Eve gelen ekipler, Ayşe Cebeci'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Emniyete götürülen İbrahim Cebeci, ifadesinde "Benimle ilgilenmiyordu. Yemek yapmıyor, çamaşırlarımı yıkamıyordu" şeklinde savunma yaptı. Eşinin yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları olduğu ve yürüyebilmek için yürüteç kullandığı ortaya çıktı.

Olayın ardından İbrahim Cebeci adliyeye sevk edildi ve mahkeme tarafından tutuklandı.