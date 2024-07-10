Süleymanpaşa Belediyesi, Naip Mahallesi’nde yuvasından düşen mahallenin simgesi yavru leyleği kurtararak kardeşlerine kavuşturdu.

Süleymanpaşa Belediyesi, Naip Mahallesi’nde yuvasından düşen mahallenin simgesi yavru leyleği kurtararak kardeşlerine kavuşturdu.

Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri, gelen ihbar üzerine hemen harekete geçti ve yavru leyleği vinç yardımıyla yuvasına ulaştırdı. Kardeşlerine kavuşan yaramaz leyleğin sevinci görülmeye değer manzaralar oluşturdu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan bir mahalle sakini, yavrunun korunması ve yuvasına yerleştirilmesi için hemen harekete geçen Süleymanpaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerine ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar’a teşekkür etti.