Edinilen bilgiye göre İnegöl'e bağlı kırsal Şehitler Mahallesinde Hakkı D.(50) evinin bahçesinde römorktan kömür indirmeye başladı. Römorkun üzerinde bulunan çekme halatı bir anda koptu. Halatın ucunda bulunan demir parçası Hakkı D.'nin yüzüne saplandı. Acılar içinde kalan şahıs, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı şahıs, yüzünde demir parçasıyla ambulansla Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Mehmet Sevinç