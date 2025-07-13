Yalova Belediyesi Çevre Zabıta ekipleri, Dere Mahallesi’nde geçtiğimiz akşam Abdülkadir Efendi Parkı’nda bulunan güvenlik kameraları aracılığıyla çevreyi kirleten kişileri tespit etti. Görüntülerde, bazı vatandaşların çekirdek kabuklarını bilinçsizce yere attığı görüldü. Olaya hızla müdahale eden zabıta ekipleri, ilgili kişilere uyarıda bulundu.

Yerler temizletildi

Uyarıların ardından, yere çekirdek kabuklarını atan kişilerden çevreyi temizlemeleri istendi. Zabıta ekiplerinin yönlendirmesiyle, alandaki tüm kabuklar ilgili kişiler tarafından toplanarak park eski haline getirildi.

Belediye, temizlik ekiplerinin özverili çalışmaları kadar vatandaşların bilinçli davranmasının da çevre düzeni açısından hayati olduğunu hatırlatarak, tüm vatandaşları temiz, düzenli ve saygılı bir kamusal alan anlayışına davet etti. Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Park ve yeşil alanlarımız hepimizin ortak kullanım alanlarıdır. Ortak alanlar, ortak sorumluluktur. Bu alanların temiz tutulması hem çevre sağlığı hem de toplum bilinci açısından büyük önem taşımaktadır. Özellikle yaz aylarında çöp ve izmarit atımı, çekirdek kabuğu kirliliği gibi alışkanlıklara karşı sıfır tolerans uygulanacaktır. Bununla ilgili denetimlerimiz artarak devam edecektir."