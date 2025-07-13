Edinilen bilgiye göre Bursa Ankara karayolu üzerinde seyir halinde olan Serhan Y.(22) yönetimindeki 33 AUM 366 plakalı otomobile Hikmet Şahin Köprülü kavşağı mevkiinde, arkasında seyir halinde olan İbrahim K.(52) yönetimindeki 61 ADH 971 plakalı kamyon çarptı. Kaza sonucu sürücüler yaralanmazken, otomobilde yolcu konumunda bulunan Ali Y.(32) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Tuncay Şentürk