Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul kantinlerine yönelik ilk denetimlerini gerçekleştirdi.

Yeni eğitim-öğretim yılının ilk ders zilinin çalmasının ardından zabıta ekipleri, okul kantinlerini denetlemeye başladı. Bu denetimlerin amacı, çocukların sağlığını korumak ve velilerin kantinlerde satılan gıdalar hakkında endişelerini gidermek. İlçe genelindeki tüm okullarda eğitim-öğretim yılı boyunca sıkı denetimler yapılacak.

İlk denetimde, zabıta ekipleri öğrenciler için sakıncalı olabilecek ürünleri ve gıda malzemelerini titizlikle inceledi. İlkokul, ortaokul ve liselerdeki kantinlerde temizlik şartları, ürün fiyat etiketleri, gıda ürünlerinin son kullanım tarihleri, hijyen sertifikaları, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatları gibi kriterler kontrol edildi.

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, çocukların sağlığıyla ilgili konularda hiçbir taviz vermeden denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti.