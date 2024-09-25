Çayırova’da zabıta ekipleri, yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla beraber ilçedeki okul kantinlerinde denetim gerçekleştirdi.

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte, okul kantinlerinde denetim gerçekleştirdi. İlk ders zilinin çalmasıyla birlikte öğrencilerin güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşması adına çalışan Çayırova zabıtası, düzenli aralıklarla okullardaki kantinlerde denetim yapmayı sürdürüyor. Yapılan denetimler sayesinde, kantinlerde belirlenen standartlar korunurken, öğrencilerin sağlığı da korunmuş oluyor. Belirlenen program çerçevesinde ve gelen talepler doğrultusunda okullara giden Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, hijyen eğitim belgesi, genel temizlik, ürün tarihleri ve fiyat etiketlerine yönelik kontrollerini sağlıyor.