Bilecik’te vatandaşları rahatsız edecek cinsten para toplayan şahıslar zabıtaların dedektif gibi çalışma yapması sonucu yakalandı.

Bilecik’te vatandaşlardan "Kentte iş bulmaya geldik, bulamadık ve açız bize yardım yapabilir misiniz" sözleriyle rahatsız edecek cinsten para toplayan şahıslar ihbarı alan zabıta ekipleri kenttin dört bir yanına dağıldılar. İki şahsın bu tarza para istediği gören ekipleri olay cep telefonlarına kayıt altına alaraki operasyona geçtiler. Çarşı merkezinde yakalanan 2 kişiye Kabahatler Kanunu’na göre 617’şer lira ceza yazıldı.

Bursa ve Eskişehir’den geldiği öğrenilen şahıslar polis eşliğinde kentten gönderildi.