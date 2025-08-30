Bursa’da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlanırken, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ’30 Ağustos Bursa’da-Zaferin Hafızası’ ve ‘Bir Zafer Var’ sergileri vatandaşlara milli mücadele ruhunu yeniden yaşattı.

Zaferin Hafızası sergisi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Bir Zafer Var’ temasıyla hazırlanan zengin içerikli etkinlikler, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu tüm kente yayıyor. Kutlamalar kapsamında Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan ’30 Ağustos Bursa’da-Zaferin Hafızası’ sergisi, Tayyare Kültür Merkezi yanındaki UNESCO Meydanı’nda vatandaşın beğenisine sunuldu. Döneme ait fotoğrafların ve gazete örneklerinin yer aldığı sergi, Bursalılardan büyük ilgi gördü. Zafere giden yolun adım adım anlatıldığı sergi, 30 Eylül’e kadar ziyaret edilebilecek.

"Halkımızın 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de 30 Ağustos Zafer Bayramı için özel olarak hazırlanan sergiyi gezdi. Geçmişten günümüze Bursa’da yapılan kutlamaların fotoğraflarının ve basına yansımış haberlerinin yer aldığı sergiyi inceleyen Başkan Mustafa Bozbey, "Geçmiş yıllarda Bursa’da Zafer Bayramı’nın nasıl kutlandığını bu fotoğraf sergisinde çok iyi görebiliyoruz. Buradaki çalışma, gelecek kuşakların örnek alması gereken durumu ortaya koyuyor. Tüm halkımızın 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum. Tüm Bursalıları sergiyi gezmeye davet ediyorum" dedi.

Bir Zafer Var sergisi

Kutlamalar kapsamında BURULAŞ tarafından hazırlanan ‘Bir Zafer Var’ fotoğraf sergisi de Uludağ Üniversitesi BursaRay İstasyonu’nda sergilendi. Milli mücadele ruhunu, büyük zaferin izlerini ve halkımızın benzersiz direnişini yansıtan karelerin yer aldığı sergi, ziyaret edenleri adeta tarihte yolculuğa çıkardı. Metro yolcularının büyük ilgisine çeken sergi, 15 Eylül’e kadar ziyaret edilebilecek.

"Bursalıları, sergiyi gezmeye davet ediyorum"

Serginin açılışına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, fotoğrafları tek tek inceleyerek vatandaşlarla sohbet etti. Bursalıların 48 fotoğraftan oluşan sergiyi gezmesini isteyen Başkan Mustafa Bozbey, serginin milli mücadele duygusunu yeniden yaşattığını dile getirdi.