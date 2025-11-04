Bilecik’te içinde arı kovanlarında bulunduğu sundurma yapıda çıkan yangın korkuttu.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkeze bağlı Örenköy Köyü’nde Mustafa T. ait ve altında arı bakıcılığı yapıldığı sundurma yapıda dün gece bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, yangına Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevler arı kovanlarına ulaşmadan söndürülürken, kovanların hiç bir zarar oluşmadı.

Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.