Balıkesirlilerin türbedar olarak bildiği Yener Arhun (94) hayatını kaybetti. İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'in sadrazamı, aynı zamanda kayınpederi ve en güvendiği komutanlardan birisi olan Zağnos Paşa'nın Balıkesir'de bulunan türbesinde 50 yıldır bakım ve ihtiyaçlarını gideren Yener Arhun, öğle namazını müteakiben kılınan cenazesi namazı ile Başçeşme Mezarlığı'na defnedildi. 3 çocuk sahibi Arhun'un cenazesine Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da katıldı. Cenaze namazı öncesinde Arhun'un vasiyeti üzerine cenazesi türbe önüne getirilerek dua edildi.

Kaynak: İHA