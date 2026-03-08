Arnavutköy Belediyesi, Ramazan ayının manevi iklimini ve eski Ramazanların sıcak atmosferini yaşatmak amacıyla 'Sahur Devriyesi' projesini başlattı. İlçede Ramazan gecelerine farklı bir renk katan proje kapsamında Uğur Arslan, Ali Nuri Türkoğlu, Abidin Yerebakan ve Sevda Türküsev Arnavutköy'ün mahalle ve sokaklarında vatandaşlarla buluştu.

Geleneksel sahur manileri Arnavutköy sokaklarında yankılandı

Sahur vakitlerinde davul eşliğinde sokakları dolaşan sanatçılar, söyledikleri geleneksel manilerle vatandaşları sahura kaldırırken aynı zamanda eski Ramazan gecelerinin unutulmaz geleneklerini yeniden hatırlattı. Ramazan'ın paylaşma ve dayanışma ruhunu mahallelere taşıyan Sahur Devriyesi ile ilçe genelinde sıcak ve samimi anlar yaşandı.

Programın gerçekleştirildiği sokaklarda sahur vaktinde adeta bayram havası oluştu. Sokaklar kısa sürede panayır alanına dönerken mahalle sakinleri sahur vaktini cıvıl cıvıl bir atmosferde karşıladı. Balkon ve pencerelerden sepetlerini sarkıtan komşulara sahur pidesi ikram edilirken, mahalle sakinleri hem geleneksel manilere eşlik etti hem de Ramazan'ın paylaşma kültürünü birlikte yaşadı.

Sosyal medyada da sahur heyecanı yaşandı

Program yalnızca sokaklarda değil dijital ortamda da büyük ilgi gördü. Sosyal medya üzerinden düzenlenen yarışmalarla pencerelerinden en güzel sahur anını fotoğraflayan vatandaşlara çeşitli hediyeler verildi. Böylece sahur devriyesi hem mahallelerde hem de sosyal medyada Ramazan'ın coşkusunu bir araya getirdi.

'Nerede o eski Ramazanlar diyen komşularımıza bu eski geleneği hatırlatıyoruz'

Programa Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu da katılarak sahur vaktinde vatandaşlarla bir araya geldi. Candaroğlu, 'Ramazan ayı bizim manevi huzurumuzun en güzel yaşandığı mübarek aylardan biridir. Biz de bu ayda 'Nerede o eski Ramazanlar' diyen tüm komşularımıza, eski Ramazanlarda olduğu gibi sahur devriyesi kültürünü yeniden hatırlatmak istiyoruz. Birliğimize ve beraberliğimize vesile olması dileğiyle tüm komşularımıza hayırlı Ramazanlar diliyorum' ifadelerini kullandı.

Farklı mahallelerde gerçekleştirilen program sayesinde vatandaşlar sahur vakitlerinde sürpriz buluşmalar yaşadı. Özellikle çocuklar ve gençler için geçmişten bugüne uzanan sahur geleneğini yerinde görme fırsatı sunan program, Ramazan gecelerinde Arnavutköy sokaklarını geleneksel maniler ve davul sesleriyle buluşturdu.

Arnavutköy Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sahur Devriyesi programı Ramazan ayı boyunca ilçenin farklı noktalarında devam edecek. Böylece Arnavutköy'de Ramazan geceleri yalnızca sahurla değil; gelenek, hatıra ve mahalle kültürünün sıcaklığıyla da yaşanmaya devam edecek.