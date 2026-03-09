Düzenlenen ziyaret programına katılan vatandaşlar, ramazan ayının huzurunu tarihi ve manevi değeri yüksek mekânlarda yaşama fırsatı bulduklarını belirterek Kağıthane Belediyesi'ne teşekkür etti. Katılımcılar, bu tür programların hem manevi birlikteliği güçlendirdiğini hem de ramazan ayının ruhuna uygun güzel bir buluşma ortamı oluşturduğunu ifade etti.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ise gerçekleştirilen ziyaret programına ilişkin yaptığı açıklamada ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve maneviyatın yoğun şekilde hissedildiği özel bir zaman dilimi olduğunu vurguladı. Başkan Öztekin, 'Ramazan ayı bizler için birlik, beraberlik ve kardeşliğin en güçlü şekilde hissedildiği mübarek bir aydır. Bu vesileyle hemşehrilerimizin bu manevi iklimi daha derinden yaşayabilmeleri için tarihi cami ve türbelere ziyaret programları düzenliyoruz. Vatandaşlarımızın büyük ilgi gösterdiği bu programlar sayesinde hem ibadetlerini yerine getiriyor hem de manevi değerlerimizin yaşatılmasına katkı sağlıyoruz. Geziye katılım sağlayan, bizlere güzel geri dönüşlerde bulunan ve nazik düşüncelerini esirgemeyen tüm hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyorum. İnşallah ramazan ayı boyunca birlik ve beraberlik içerisinde daha birçok programda vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

Kağıthane Belediyesi tarafından düzenlenen ziyaret programlarına katılmak isteyen vatandaşlar, 444 23 00 numaralı çağrı merkezi üzerinden başvuruda bulunabiliyor. Ramazan ayı boyunca devam edecek programlarla vatandaşların manevi mekânları ziyaret etmesine imkan sağlanması hedefleniyor.