HEKİMSEN Genel Başkanı ve ALKON Konfederasyonu Başkanı Uzm. Dr. Adil Kurban, sağlık sistemindeki yapısal sorunlardan hekimlerin özlük haklarına, HEKİMSEN'in kuruluş sürecinden dijital sağlık projelerine kadar geniş yelpazede açıklamalarda bulundu. Kurban, hekimlerin bir araya geldiğinde talep ettiklerinin ayrıcalık değil, yalnızca mesleğini güvenle ve huzur içinde icra edebilecekleri çalışma ortamı olduğunu belirtti.

'HEKİMSEN çaresizlikten doğdu'

Kurban, konuşmasında HEKİMSEN'in 2019'da 'çaresizlikten doğduğunu' vurgulayarak, o dönemde hekimlerin dağınık yapısının ve sistemin yetersizliklerinin onları bir araya getirdiğini aktardı. Kuruluş sürecinde karşılaştıkları ağır saldırılara, iftiralara ve tehditlere rağmen üyelerinin büyük kısmının dayanışmayı sürdürdüğünü ifade eden Kurban, HEKİMSEN'in özellikle 2021 Aralık ayında hekimlerin özlük haklarına yönelik düzenlemelerde öncü rol oynadığını anlattı.

'HEKİMSEN siyaset üstü hekim birliğidir'

Siyaset üstü bir hekim birliği olduklarını vurgulayan Kurban, HEKİMSEN'in hiçbir siyasi görüş, inanç veya yaşam tarzını dayatmadan, yalnızca ortak payda hekimlik ve sağlık sistemi sorunlarını çözmek amacıyla hareket ettiğini söyledi. Ayrıca sağlık sistemine şirket mantığıyla yaklaşılmasının mesleğin doğasına aykırı olduğunu, hekim bakış açısının vicdani ve insani olması gerektiğini ifade etti.

'2012 sonrası bozulmayı sahada birebir yaşadık'

Sağlık sistemindeki yapısal bozulmanın özellikle 2012 sonrasında hızlandığını dile getiren Kurban, o dönemde başhekimlik yaptığı için bakanlık içindeki değişimleri daha yakından gözlemlediğini belirtti. 2017 yılında bu konuda akademik çalışma yaptığını ve çözüm önerilerini ilgili kurumlara çok kez ilettiğini söyleyen Kurban, 'Her yolu denedik, rapor hazırladık, ilettik, akademik çalışma yaptık ama dikkate alınmadı. Bizim dikkate alınmamızın tek sebebi bir araya gelmemizdir' dedi.

'Birlik olmadan başarı mümkün değil'

Konuşmasında birlik vurgusunu defalarca öne çıkaran Kurban, hekimlerin dağınık kaldığında seslerini duyuramadığını, ancak ortak paydada buluştuğunda çok büyük değişimler olduğunu söyleyerek, 'Başarmamız için birliğimiz şart. Birbirimizi itemeyiz, kakamayız ama birbirimizi de bazı şeylere zorlayamayız. Ortak müştereklerde hareket etmek zorundayız. Bunu yapamazsak kaybederiz. Sadece biz değil, sağlık sistemi de kaybeder' diye konuştu.

'Hekimlik Meslek Yasası ile hekim arkasını kollamadan çalışacak'

Kurban, hekimliğin sembolik alanlarında da mücadele yürüttüklerini belirterek, 14 Mart Tıp Bayramı'nın yeniden hekimlerin günü olarak sahiplenilmesi konusunda HEKİMSEN'in öncü rol oynadığını söyledi. Hekimlik Meslek Yasası üzerinde yaklaşık iki yıl çalıştıklarını ifade eden Kurban, bu düzenlemenin hekimler için tarihi güvence anlamına geldiğini belirterek, 'Bu yasa tasarısı elbette geliştirilecek, değiştirilecek, güncellenecek. Hayata geçmesi demek, hekimin arkasını kollamadan, korkmadan, mesleğini huzurla yapabilmesi demektir' şeklinde konuştu.

Yasanın hekimlerin özlük haklarını güçlendireceğini, mesleki güvenliğini artıracağını ve günlük pratikte ciddi rahatlama sağlayacağını belirten Kurban, özellikle vergi dilimleri nedeniyle yıl içinde eriyen maaşlar gibi kronik sorunlara da çözüm içereceğini ifade etti. Kurban, 'Bu tasarı hayata geçerse hekimler yurt dışında gitmek istemeyecek. Biz geleceğimizi yazıyoruz' ifadelerini kullandı.

'Cumhurbaşkanımıza iletmesini rica ettik'

Hekimlik Meslek Yasası'nın yalnızca masa başında hazırlanarak geçirilemeyeceğini, sahadaki hekimlerin desteğinin ve talebinin de şart olduğunu vurgulayan Kurban, yürüttükleri temaslara değindi. Kurban, 'Bu iş sadece milletvekillerine anlatmakla, bakanlarla görüşmekle olmuyor, sizin talebinizle oluyor. Prof. Dr. Halit Yerebakan ile görüşmemizde hekimler adına sorunlarımızı Cumhurbaşkanımıza iletmesini rica ettik. Hekimlerin sesini her yere duyurmaya çalışıyoruz' diye konuştu.

'SAVİM ile Türkiye'yi küresel konsültasyon merkezi yapabiliriz'

HEKİMSEN'in yalnızca sendikal faaliyetlerle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda dijital sağlık alanında yenilikçi projeler geliştirdiğini anlatan Kurban, üzerinde çalıştıkları SAVİM adlı sistemin hekimlere küresel ölçekte dijital tıbbi destek sağlayacağını söyledi. Bu sistem sayesinde hekimlerin zor vakalarda hızlı konsültasyon alabileceğini, yapay zeka destekli bilgiye ulaşabileceğini ve dünya genelindeki hekimlerle iletişim kurabileceğini belirten Kurban, sistemin çok dilli altyapıya sahip olacağını ifade etti. Kurban, 'Hekim anlamlandıramadığı EKG'yi sisteme yükleyip anında tıbbi destek alabilecek. Aynı zamanda yapay zeka desteği olacak ama bu sadece Türkiye için değil, bütün dünyadaki hekimlerin bağlanabileceği platform olacak. Eğer başarılı olursak Türkiye, acil hekimlikte adeta küresel konsültasyon merkezi haline gelebilir' dedi.

'Uygulamamız acil durumda konum gönderiyor, hayat kurtarıyor'

HEKİMSEN aplikasyonunun sadece iletişim aracı değil, aynı zamanda güvenlik ve dayanışma aracı olduğunu belirten Kurban, sistemin hekimlerin bulunduğu il gruplarına erişim sağladığını, yurtdışında dahi kullanılabildiğini ve acil durumda konum paylaşımı yaptığını söyledi. Kurban, 'Sistem sadece acil butonuna basıldığında konumu alıyor ve haber alınamazsa yardım çağrısı oluşturuyor. Bu bile başlı başına önemli bir güvenlik mekanizmasıdır' ifadelerini kullandı.

'Dayanışma ekonomisiyle faizsiz ev, araç ve iş yeri modeli kuruyoruz'

Kurban, HEKİMSEN'in ekonomik dayanışmayı da kurumsallaştırmaya çalıştığını belirterek konut kooperatifleri, filo araç projeleri ve faizsiz sahiplik modelleri üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Ankara'da konut kooperatifi çalışması yürüttüklerini, Eskişehir'de yeni projeler planladıklarını ve üyelerin filo alımıyla ciddi indirimlerden faydalandığını anlatan Kurban, bu modeli gelişim ve paylaşım ekonomisi olarak tanımladı. Kurban, 'En büyük farkımız şu: İnsanlar hiçbir faiz ödemeden, ek maliyetlere boğulmadan ev, iş yeri ve araç sahibi olabilsin istiyoruz. Banka kredisine girdiğinizde 25 ayda yaklaşık yüzde 50 maliyet biniyor. Biz bunun dışında, paylaşım ve gelişim esaslı model kuruyoruz' dedi.

'Hekim sadece kendi hakkı için değil, sistemin doğrulması için mücadele eder'

Adil Kurban, hekimlerin yalnızca kendi hakları için değil, aynı zamanda sağlık sisteminin daha adil ve sürdürülebilir olması için mücadele ettiğini söyleyerek, 'Bizim mücadelemiz sadece maaş ve özlük hakkı değil; meslek onuru, sağlık sisteminin doğrulması, gelecek nesil hekimlerin daha güvenli ortamda çalışmasıdır. Bugün geldiğimiz nokta, hekimlerin birlik içinde hareket ettiğinde neleri başarabileceğinin göstergesidir. Hedefimiz hekimlerin mesleki saygınlığını korumak, sağlık sistemini daha adil hale getirmek ve gelecek nesil hekimlere daha güçlü meslek ortamı bırakmaktır. Biz yolumuza böyle devam edeceğiz. Burada olduğumuz müddetçe bunu yapacağız ve beraber başaracağız' şeklinde konuştu.