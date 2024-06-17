Konut kiralarındaki %25 zam sınırı, 1 Temmuz 2024 itibarıyla sona erecek. Kiracılar, bu sınırlamanın kalkması nedeniyle kira fiyatlarının artmasından endişe duyuyor. 8 Haziran 2022'de Türk Borçlar Kanunu'na eklenen geçici bir madde ile, konut kira artış oranları %25 ile sınırlandırılmıştı. Bu düzenleme, kira artışlarını 1 Temmuz 2024'e kadar bu sınırda tutuyordu. Ancak, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıklamasına göre, yeni bir düzenleme yapılmayacak ve bu tarihten sonra %25 zam sınırı kaldırılacak.

Birgün gazetesinde yer alan habere göre, kira artışlarında eski sisteme dönülecek. Bu, Borçlar Kanunu’nun 344. maddesine göre, kira zamlarının her ay TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalaması dikkate alınarak belirlenmesi anlamına geliyor. Yani, 2 Temmuz 2024'ten itibaren kira artışları, TÜİK'in yayınladığı yıllık enflasyon oranları temel alınarak hesaplanacak.