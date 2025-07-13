Geçtiğimiz günlerde BURULAŞ tarafından ulaşıma yapılan zamlara siyasi partiler ve kamuoyundan tepkiler gelmişti. Gelen tepkileri değerlendiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 14 Temmuz Pazartesi günü saat 13.00’te konuyla ilgili bir basın toplantısı yapacağı öğrenildi.

Yapacağı basın toplantısında toplu ulaşım zamları ve abonman kartlarının gündeme geleceği öğrenilirken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in zamlarla ilgili kamuoyuna detaylı bir açıklama yapacağı, ayrıca kaldırılan abonman kartları için bir geri adım gelebileceği konuşuluyor. Bozbey’in yapacağı açıklama sonrasında Bursa'da ulaşım politikalarının yeniden şekillenebileceği öğrenildi.

Kaynak: HABER MERKEZİ