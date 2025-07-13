Bursa’da düzenlenen 37. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nın finalinde Bulgaristan birinciliği kazandı; Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sanatın barış ve umut dili olduğunu vurguladı.BURSA (İGFA) - Bursa, 37. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nın finaline ev sahipliği yaptı.

Dünyanın dört bir yanından gelen halk dansları toplulukları, renkli kostümleri ve etkileyici performanslarıyla Bursalıları büyüledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yarışma, kültür ve dostluk rüzgarı estirirken, finalde Bulgaristan ekibi birincilik ödülünü kazandı.

37. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nın finalinde, dünyanın dört bir yanından gelen topluluklarla Bursamızda kültür ve dostluk rüzgarı estirdik.Sahneye çıkan tüm ekipler, renkli kostümleri ve etkileyici performanslarıyla izleyenleri büyüledi. Muhteşem… pic.twitter.com/yMdg8Y6dTk— Mustafa Bozbey (@mustafabozbey) July 13, 2025

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sahneye çıkan tüm ekiplerin izleyenleri büyülediğini belirterek, "Yarışmanın kazananı Bulgaristan’ı yürekten kutluyoruz. Sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü sanat, umudun ve barışın dilidir” dedi.

Yarışma, Bursa’nın kültürel zenginliğini uluslararası platformda tanıtarak, farklı kültürler arasında köprü kurmayı başardı. Etkinlik, yoğun katılımla gerçekleşirken, izleyiciler unutulmaz bir kültür şölenine tanıklık etti.

???? CANLI | 37. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nda final akşamı https://t.co/guLgFZ99fb— Bursa Büyükşehir Belediyesi (@bursabuyuksehir) July 12, 2025