İnegöl Kent Müzesi, kuruluşunun 17’nci yılına özel olarak anlamlı bir sergiye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Her yıl kuruluş yıl dönümünü özel bir sergiyle kutlayan İnegöl Kent Müzesi, bu yıl “Zarafetin Mirası – Her Kıyafet Bir Hikaye” isimli sergiyle ilçe halkını buluşturacak. Sergi 10 Ocak Cumartesi günü saat 12.00’de İnegöl Kent Müzesi Serdar Rubacı Sergi Salonu’nda düzenlenecek açılışla görücüye çıkacak.

GEÇMİŞİN İZLERİ KUMAŞLAR VE KIYAFETLERDEN ZİYARETÇİLERE AKTARILACAK

İnegöl Kent Müzesi’nin zengin kıyafet koleksiyonundan seçilen eserlerin yer aldığı sergi, İnegöl’ün tarih boyunca aldığı göçlerle şekillenen çok kültürlü yapısını ve bu kültürel çeşitliliğin günlük yaşama, geleneklere ve giyime yansımalarını gözler önüne serecek. Balkanlar’dan Kafkasya’ya, Anadolu’nun farklı coğrafyalarından İnegöl’e uzanan göç hikâyeleri; kumaşlarda, desenlerde ve zarif detaylarda hayat bulacak. “Her Kıyafet Bir Hikâye” anlayışıyla hazırlanan sergi, sadece bir giyim koleksiyonu olmanın ötesine geçerek geçmişten günümüze taşınan yaşam biçimlerini, estetik anlayışını ve kültürel mirası ziyaretçilere aktaracak.

BAŞKAN TABAN’DAN SERGİYE DAVET

10 Ocak – 10 Şubat tarihleri arasında bir ay süreyle misafirlerini ağırlayacak serginin açılış törenine ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Tüm sanatseverler, tarih meraklıları ve İnegöl’ün kültürel zenginliğini yakından tanımak isteyen vatandaşlarımızı açılışımıza ve sergiyi gezmeye davet ediyorum. Bu sergi ile kültürümüzü yansıtan önemli değerler olan geçmişten günümüze kıyafetleri yakından görme ve tanıma imkanı bulacağız” dedi.