Olay Cerrah Mahallesi Kalburt mevkindeki Sultan Murat camisi önünde meydana geldi. Behçet T. (39) isimli genç, camiye gitmek için büyürken cami girişinde bir anda yere yığıldı. Şahsı görenler 112'ye haber verdi. Kalbi duran genç, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gencin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ALEYNA YAĞMUR AKDAĞ