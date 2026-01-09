Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında yakalama kararı bulunan Şeyma Subaşı, gözaltına alınıp kısa süre sonra serbest bırakılmıştı. Subaşı’nın verdiği kan, saç ve idrar örneklerinin test sonucu ise açıklandı.

Test Sonucu Pozitif Çıktı

Subaşı’nın kokain kullandığı tespit edildi. Ayrıca kokain ve metabolitleri benzoilekgonin ile metilekgonin bulunduğu ve ilaç etken maddelerinden ketamin bulunduğu tespit edildi.

Yurt Dışı Çıkış Yasağıyla Serbest Bırakılmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Şeyma Subaşı, 29 Aralık’ta Amerika’dan Türkiye’ye dönerek İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı. Subaşı, burada İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube ekiplerince gözaltına alındı. Yaklaşık 5 saat süren savcılık ifadesi ve ATK’da alınan saç ile kan örneklerinin ardından, Subaşı hakkında yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.