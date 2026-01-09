BEM-BİR-SEN Genel Başkan Yardımcısı D. Cenk Davulcu’nun İnegöl’e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında imzalanan sözleşme törenine; BEM-BİR-SEN Bursa 3 No’lu Şube Başkanı Kadir Kaş, Şube Başkan Yardımcıları Kıvanç Baygın ve Celil Koç ile İşyeri Temsilcisi İbrahim Baktaş da katıldı.

İmza töreninde konuşan Davulcu, sözleşmenin emeği önceleyen sendikal anlayışın bir sonucu olduğunu belirterek, “İnegöl Belediyesi ile imzaladığımız Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi, çalışanlarımızın alın terine verilen değerin somut bir göstergesidir. ‘Marifet iltifata tabidir, iltifat görmeyen marifet zayidir.’ Bu anlayışla sürece katkı sunan belediye yönetimine teşekkür ediyor, sözleşmenin tüm çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi’nin çalışma barışına katkı sağladığını vurguladı. Emeğin karşılığını gözeten adımların kurum kültürünü güçlendirdiğini ifade eden Başkan Taban, sözleşmenin belediye personeline hayırlı olmasını temenni ederek, sürece katkı sunan sendika temsilcilerine teşekkür etti.

İmzalanan sözleşmeyle birlikte İnegöl Belediyesi’nde çalışma barışının güçlendirilmesi, personel motivasyonunun artırılması ve kurumsal dayanışmanın daha da pekiştirilmesi hedefleniyor.