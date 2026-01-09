Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son değerlendirmelerine göre, 10 Ocak Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde rüzgarın güney ve batı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/saat), yer yer ise kuvvetli fırtına (80-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar ile soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Uyarının 10 Ocak 2026 saat 13.00’te başlayıp 11 Ocak 2026 saat 09.00’a kadar geçerli olacağı bildirildi.