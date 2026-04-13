Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytin üretiminde verim ve kaliteyi artırmak amacıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sahaya indi. Zeytin güvesine karşı asılan feromon tuzakları ile zararlı popülasyonu anlık takip edilerek ilaçlama zamanı belirlenecek.

Türkiye'nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden biri olan Edremit'te, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli zeytinliklerde hummalı bir çalışma başlattı. Zeytin ağaçlarının en büyük düşmanlarından biri olan zeytin güvesine karşı biyoteknik mücadele kapsamında feromon tuzaklarının asım işlemleri gerçekleştirildi.

Edremit İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri tarafından zeytin bahçelerine yerleştirilen bu özel tuzaklar, zararlı böceğin yoğunluğunu tespit etmede kritik bir rol oynuyor. Uygulama sayesinde zararlının biyolojik evreleri takip edilerek, üreticilere en doğru ve etkili mücadele zamanı bildiriliyor. Bu yöntemle gereksiz ilaçlamanın önüne geçilirken, sürdürülebilir tarım ilkeleri doğrultusunda doğal dengenin korunması hedefleniyor.

Müdürlükten yapılan açıklamada, çalışmaların verim ve kalite kaybını önlemek adına aralıksız sürdürüleceği vurgulandı. Teknik personeller, sahada yaptıkları incelemelerle üreticilerin emeğini korumak için feromon tuzaklarını stratejik noktalara yerleştirdi.

Yetkililer, sürdürülebilir tarımı desteklemek ve bölgenin en önemli gelir kaynağı olan zeytinde kalite standardını korumak için teknik desteğin sezon boyunca devam edeceğini belirtti. Üreticilerin de kendi bahçelerinde yaptıkları gözlemleri ilçe müdürlüğü ile paylaşmalarının mücadeledeki başarıyı artıracağı ifade edildi.