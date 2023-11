Bağışıklığı Güçlendiren Yiyecekler ve Besinler

Çevremizdeki dünya ile etkileşimimiz esnasında bulaşıcı hastalıklardan, bakterilerden ve virüslerden korunma yeteneğimiz büyük ölçüde bağışıklık sistemimizin sıhhatli işleyişine bağlıdır. Sadece çevremizden gelen hastalıklar değil, örneğin kanser benzeri ilerleyici hastalıkların gelişiminin engellenmesi ve kanserli hücrelerin yok edilmesi oldukça önemlidir. Yine bağışıklık sisteminin görevleri arasındadır. Yetersiz beslenme itibarıyla zayıflayan bağışıklık sistemi vücudu enfeksiyonlara açık bir hale getirmektedir ve yaralar daha geç iyileşir. Yapılan araştırmalar bağışıklığın yaşla beraber zayıfladığını ortaya koymaktadır. Belirli zamanlardan yaşlardan itibaren bağışıklığı güçlendiren yiyecekler tüketmek hastalıklara yakalanma riskinin yüksek önemli ölçüde düşürülmesine yardımcı olur. Bununla beraber yine tüketilen gıdalar yardımı ile bulaşıcı problemlerin daha yoğun görüldüğü kış aylarında daha etken bir korunma sağlanabilir.

Bağışıklık ve Beslenme

Sağlıklı ve dengeli beslenme bağışıklık sistemini destekleyen en mühim faktörlerden biridir. Vücudun yeterli miktarda vitamin ve mineral alması, protein, karbonhidrat ve yağ bakımından dengeli bir beslenme programı ile bağışıklık kalkanını her an çalışır durumda tutabiliriz. Tam tersi durumda ise yetersiz beslenme hastalıklara yakalanma riskini arttırmakta ve hastalıkların iyileşme süresini uzatmaktadır.

Bağışıklık Sistemini Güçlendiren Yiyecekler

Bağışıklığı güçlendiren yiyecekler deyince belirli bir gıda grubunun ya da belirli vitaminlerin akla gelmesi tam olarak doğru değil. Bunun sebebi ise bağışıklık sisteminin güçlü olması pek çok aşırı vitamin ve mineralin yanı sıra alınan protein miktarına, esansiyel yağ asitlerine, karbonhidrata, yani beslenmenin geneline bağlıdır. Vitamin ve mineral bakımından zengin bir beslenme programı uygulamak her süre kuvvetli bir bağışıklık sistemine sahip olunduğu anlamına gelmez. şayet yeterli miktarda protein tüketmezseniz vücudunuz enfeksiyonlara karşı zayıf alabilir. Bu nedenle bağışıklığı güçlendirmek için bazı yiyeceklere yönelmek yerine kendinize dengeli bir beslenme programı oluşturmalısınız.

Hazır gıdalar, kalorisi yüksek ve besin ederi düşük atıştırmalıklar, fazla tuzlu ya da şekerli hamur işleri, şekerli ve gazlı içecekler yerine her gün değişik renklerde meyveler, bol bol yeşil yapraklı sebzeler yemek ve taze sıkılmış meyve suyu içmek, sigarayı bırakmak, haftada 2-üç öğün balık yemek atacağınız ilk ve en mühim adımlardır.

Naturel bazı vitamin ve minerallerin bağışıklık sistemi için ayrı önemi bulunmaktadır. Fakat bu vitamin ve mineralleri kısa bir zaman arasında çok fazla almanın ya da takviye olarak tüketmenin faydası bulunduğu söylenemez. Ciddi olan bünyenin ihtiyaç duyduğu miktarları düzenli şekilde almaktır. Bağışıklığı güçlendiren bazı vitamin ve mineralleri şu şekilde de sıralayabiliriz.

Selenyum: Bazı çalışmalar selenyum eksikliği görülen kişide mesane, meme, kolon, rektum, akciğer ve prostat kanseri riskinin arttığını ortaya koymaktadır. En çok selenyum içeren besinlerin arasında ay çekirdeği, balıklar, hindi eti ve kırmızı et bulunmaktadır. Selenyum içeren yiyecekler yazısında selenyum minerali ve selenyum bakımından zengin gıdalar hakkında daha ayrıntılı bilgiler bulabilirsiniz.

A Vitamini: A vitamini eksikliği bağışıklık sistemini zayıflattığı ve bulaşıcı hastalıklara yakalanma riskini artırmaktadır. ıspanak, havuç, kara lahana, keçi ve inek sütü, balıklar, yoğurt iyi birer A vitamini kaynağıdır. A vitamini içeren yiyecekler sayfasında A vitamini içeren bazı gıdaların listesini ve bu vitaminin çeşitleri ile alakalı daha detaylı bilgiler yer almaktadır.

B2 Vitamini: Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar B2 vitamininin bakteriyel enfeksiyonlara karşı vücudun direncini arttırdığı anlamında sonuçlara sahiptir. Fakat bu alanda daha fazla çalışmaya gereksinim duyulmaktadır.

B6 Vitamini: B6 vitamini eksikliği bağışıklık sisteminin virüslere ve bakterilere verdiği tepkinin azalmasına yol açabilir. fakat uzmanlar B6 vitamininin aynı zamanda var tümörlerin büyümesine yol açabileceği için dikkatli tüketilmesini ve fazla miktarlarda (takviye olarak) alınmamasını öneriyor. Esmer pirinç, toz acı biber, şam fıstığı, tarhun otu, sarımsak, adaçayı en çok B6 içeren besinler içinde ilk sıralarda.

C Vitamini: Hepimiz, bilhassa grip salgınlarının görüldüğü kış aylarında C vitamini almamız gerektiğini biliyoruz. lakin C vitamininin tek başına bağışıklığı güçlendirdiği yönünde bilimsel bir delil bulunmuyor. C vitamini fakat diğer vitamin ve minerallerle birlikte alındığında müspet etki gösteriyor. C vitamini hangi besinlerde bulunur yazısında bu vitaminin önemi ve bolca olduğu gıdalar konusu için detaylı bilgiler yer alıyor.

D Vitamini: D vitaminin tüberküloz hastalarının tedavisinde olumlu sonuçlar verdiği yıllardır isimlendirilen bir gerçek. Son yıllarda yapılan araştırmalar bu vitaminin bazı hastalıklardan sorunlu bakterilere karşı antimikrobiyal tepki oluşturduğu anlamında sonuçlara sahip olmakla beraber henüz bu konu için daha çok bilimsel araştırmaya ihtiyaç duyulmakta.

Çinko: Çinko, bağışıklık sistemi hücrelerinde eser miktarda bulunan ve eksikliğinde bu hücrelerin olması gerektiği gibi çalışmadığı bir mineraldir. fakat çinko fazlalığı bağışıklık sisteminin işlevini engelleyebileceği için özellikle çinko takviyesinin hekim kontrolünde kullanılması gerekir. çinko içeren yiyecekler sayfasında çinko minerali bakımından varlıklı gıdalar, çünko eksikliği ve fazlalığı zorunda görülen belirtiler hakkında bilgiler bulabilirsiniz.

Bağışıklığı Güçlendiren diğer Gıdalar ise şunlardır;

Aşağıdaki listede bedenin hastalıklara karşı direncini arttıran, vitamin ve mineral bakımından varlıklı, uzmanlar tarafından sık sık önerilen bazı gıdaları bulabilirsiniz. Fakat bu listede yer piyasa bazı gıdalar herkes için uygun olmayabilir. Bu sebeple sizin sıhhat koşullarınıza en uygun beslenme listesi için bir uzmana danışabilirsiniz.