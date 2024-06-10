Narkoçelik-22 adıyla 20 ilde düzenlenen geniş çaplı operasyonlarda, 663 kilogram uyuşturucu madde, 3 milyon 400 bin kök kenevir ve kök skunk ile 436 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Bu operasyonlar sonucunda 157 uyuşturucu taciri ve sokak satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 56'sı tutuklanırken, 43 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucu satıcılarına karşı kararlılık mesajı verdi. Yerlikaya, “Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlıklarının katılımıyla gerçekleştirildi. Diyarbakır, Antalya, Manisa, Van, Ağrı, Hatay, Aydın, Ankara, Hakkâri, Giresun, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Aksaray, İstanbul, Çanakkale, Kayseri, Ordu, Bingöl, Edirne ve Osmaniye illerinde yapılan operasyonlara toplamda 282 ekip ve 846 jandarma personeli katıldı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği arazi operasyonunda 374 kilogram esrar, 3 milyon 400 bin kök kenevir ve 50 bin kök skunk ele geçirildi. Operasyon sonucunda beş zehir taciri yakalanarak tamamı tutuklandı. Antalya'da ise takipli KOM operasyonunda 13 kilogram 750 gram skunk, 2 kilogram metamfetamin, çeşitli miktarlarda uyuşturucu hap ve kök kenevir ele geçirildi. Bu operasyonla yakalanan 33 sokak satıcısından 10’u tutuklanırken, 21 kişi adli kontrol altına alındı ve 2 kişi hakkında adli işlemler devam ediyor.

Manisa’da yapılan planlı istihbarat ve takipli KOM operasyonu kapsamında, çeşitli miktarlarda esrar, uyuşturucu hap, metamfetamin, skunk ve kök kenevir ele geçirildi. Yakalanan 33 sokak satıcısından 7’si tutuklanırken, 4 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Van'da gerçekleştirilen operasyonda 101 kilogram esrar, 16 kilogram eroin, 21 kilogram metamfetamin ve 1.980 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Bu operasyonda üç zehir taciri yakalandı; bir kişi tutuklanırken, bir kişi adli kontrol altına alındı.

Ağrı’da düzenlenen operasyonda İl Jandarma Komutanlığı ve Gürbulak Gümrük Muhafaza ekipleri, 59 kilogram metamfetamin ve 13.180 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Dört zehir tacirinden biri tutuklanırken, biri adli kontrol altına alındı. Hatay'da ise yapılan operasyonda 393.720 adet uyuşturucu hap, 2 kilogram metamfetamin ve 600 gram esrar ele geçirildi. Dört zehir taciri yakalanarak tamamı tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonda 2.340 adet uyuşturucu hap ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 42 sokak satıcısı yakalandı; 8’i tutuklandı, 10 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Ankara’da gerçekleştirilen operasyonda ise 2,5 kilogram esrar ele geçirildi. Bu operasyonda 3 zehir taciri yakalandı, bir kişi tutuklanırken, iki kişi adli kontrol altına alındı.

Hakkâri İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı arazi operasyonunda 24 kilogram metamfetamin ele geçirilirken, İstanbul’da yürütülen operasyonda 10 kilogram metamfetamin ele geçirildi ve 2 zehir taciri tutuklandı. Çanakkale'de düzenlenen operasyonda 12 kilogram skunk ele geçirilirken, dört zehir taciri yakalanarak tamamı tutuklandı. Edirne’de ise 17.460 adet uyuşturucu hap ve 1,5 kilogram skunk ele geçirildi. Bu operasyon sonucunda 5 sokak satıcısı yakalandı.