Apple, 2026 yılının ikinci çeyreğine yönelik verilerini açıkladı. Net gelirini artıran şirkete en çok kazanç getiren cihaz iPhone'lar oldu. iPhone 17'nin satışlarının çok iyi gittiği şirket, iPhone tarafında 56,99 milyar dolarlık bir gelir elde etti.

Şirketin Finans Direktörü Kevan Parekh, iPhone 17 serisinin bugüne kadarki en popüler iPhone'lar olduğunu belirtti. Parekh, konuyla ilgili Financial Times'a verdiği röportajda iPhone ailesinin Apple tarihindeki en popüler serisi olduğunu ve pazar payının artmasında önemli bir etkisi olduğunun altını çizdi.