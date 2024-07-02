Kira sözleşmesi biten Zeytinburnu Balıkçı Barınağı, İstanbul İl Tarım Müdürlüğü tarafından Zeytinburnu İlçesi Su Ürünleri Kooperatifi’ne yeniden kiralandı.

Zeytinburnu Balıkçı Barınağı kira sözleşmesi bitti. Kira sözleşmesini yenilemek için İstanbul İl Tarım Müdürü Ahmet Yavuz Karaca’nın katılımıyla toplantı düzenledi. Kira sözleşmesi İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca ile kooperatif başkanları Mustafa Gürkan ve Nabi Balkan arasında imzalandı. İmza törenine; İstanbul İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcıları Abdullah Biçer ve Rafet Aydın, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Sabri İrfan Soysal ile teknik personel eşlik etti.