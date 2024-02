Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, ‘31 Mart Seçim Beyannamesi Toplantısı’nda yeni dönem vaatlerini açıkladı. Toplantıda konuşan Başkan Arısoy, “Geçtiğimiz 5 yılı iyi özetlediğimizi düşünüyoruz. Bu hiç yanlış yapmadık demek değil, estağfurullah. Muhakkak eksiklerimiz, gücümüzün yetmediği durumlar olmuştur. Ancak iyi niyet, samimiyet ve gayretle, elimizden gelenin en iyisini yaptığımızdan şüphemiz yok” ifadelerini kullandı.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, düzenlenen ‘31 Mart Seçim Beyannamesi Toplantısı’nda yeni dönem vaatlerini açıkladı. Başkan Arısoy, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda, son 5 yılda yapılan ve gelecek yıllar için planlanan projeler hakkında tek tek bilgi verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanmayan Kent Müzesinin tamamlanacağını söyleyen Başkan Arısoy, yeni okulların, kapalı pazar yerinin, güneş enerji sisteminin kurulması gibi birçok projenin hayata geçirileceğini ifade etti. Başkan Arısoy projeleri anlatırken salonda bulunan vatandaşlar alkışlar ve sloganlarla destek verdi.

Kürsüde konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Salona girişte gördünüz. ‘Doğru İşlerle Doğrudan Devam’ yazıyor birçok yerde. Bu seçimdeki sloganımız; geçtiğimiz 5 yılı iyi özetlediğimizi düşünüyoruz. Bu hiç yanlış yapmadık demek değil, estağfurullah. Muhakkak eksiklerimiz, gücümüzün yetmediği durumlar olmuştur. Ancak iyi niyet, samimiyet ve gayretle, elimizden gelenin en iyisini yaptık ” dedi.

“Ben ölene kadar 58 bulvarda içim rahat, başım dik yürümek istiyorum”

30 yıldır Zeytinburnu’nda yaşadığını belirten Başkan Arısoy, “Bu sokaklara daha dün çıkmadım. Yaptığımız işlerin doğru olduğunu biliyorum, görüyorum. Zeytinburnu artık daha güzel, bu doğru. Kadınlar, çocuklar, gençler, büyüklerimiz. Herkesin hayatına dokunduk, bu doğru. Algı, şov ve reklam işlerinden uzak durduk. Bu doğru. İşleri ehline teslim ettik. Bize oy veren, vermeyen gibi bir ayrım yapmadık. Asla kendimizi böyle bir duruma düşürmedik şükürler olsun. Yapacağımız işe inandıysak, bu doğrudur dediysek asla pes etmedik. Bahane değil çözüm ürettik. Bu güzel şehri her yönüyle, her rengiyle, her şeyiyle sahiplendik. Bunların hepsi doğru. Belki de en önemlisi. Hep söylüyorum. Bu makamlar, bu dünya gelip geçici. Ben ölene kadar 58 bulvarda içim rahat, başım dik yürümek istiyorum. Şimdi yeni bir dönemin eşiğindeyiz. Kentsel dönüşümde kırılacak yeni rekorlar var. Yapılacak yeni yollar, açılacak yeni mekanlar var. Derdini paylaşacağımız aileler, eğitimine destek olunacak evlatlarımız var” şeklinde konuştu.