Zeytinburnu Gençlik Merkezi (ZEYGEM), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına giren öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti verecek.

Zeytinburnu Gençlik Merkezi (ZEYGEM), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesinde merkezi sınav, yerel ve pansiyonlu okul yerleştirme sürecine katılan öğrencilerin ilgi, değer ve yetenekleri doğrultusunda kendilerine en uygun üst öğretim kurumlarına yerleşmelerine katkı sağlamak için bu sene de ücretsiz tercih danışmanlığı veriyor. Tercih telaşına düşen lise adaylarını yalnız bırakmayan ZEYGEM, ‘Geleceğin için Doğru Tercih’ sloganıyla heyecanlı süreçte öğrencilere rehber oluyor. 3-17 Temmuz 2024 tarihlerinde, saat 09.00 - 17.00 arasında Zeytinburnu Gençlik Merkezi’nde verilecek olan danışmanlık hizmetinden Zeytinburnu’nda ikamet eden tüm lise adayı gençler ücretsiz olarak faydalanabilecek.