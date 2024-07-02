Ekonomik krizin gün geçtikçe daha çok hissedildiği bir dönemde, taşınmaz gayrimenkuller ve araç fiyatlarının düştüğüne yönelik söylemler artıyor.

Özellikle 2. El otomobil fiyatlarında ki düşüşler net olarak gözlemlenirken, konut fiyatlarında ise kafa karıştırıcı fiyatlandırmalar devam ediyor.

3366 Toki 3 Etap 2Ca10Af2 B959 45Fc 8F9B 370A5F510878

İnegöl 3. Etap TOKİ’de satışa çıkarılan bir dairenin fiyatı İnegöl’de konut fiyatlarının hala çok yüksek olduğunu gözler önüne serdi.

Bir vatandaş sosyal medya üzerinden satışa çıkardığı 85 m2’lik dairesi ise için 1 milyon 750 bin TL istiyor. Daire 3. Etap TOKİ’de C43 Blokta yer alıyor.

İlanı görünce telefona sarılan vatandaşlar, istenilen fiyatı duyunca şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar.

Whatsapp Image 2024 07 02 At 12.45.59

Kaynak: MURAT AVCI