Ekonomik krizin gün geçtikçe daha çok hissedildiği bir dönemde, taşınmaz gayrimenkuller ve araç fiyatlarının düştüğüne yönelik söylemler artıyor.

Özellikle 2. El otomobil fiyatlarında ki düşüşler net olarak gözlemlenirken, konut fiyatlarında ise kafa karıştırıcı fiyatlandırmalar devam ediyor.

İnegöl 3. Etap TOKİ’de satışa çıkarılan bir dairenin fiyatı İnegöl’de konut fiyatlarının hala çok yüksek olduğunu gözler önüne serdi.

Bir vatandaş sosyal medya üzerinden satışa çıkardığı 85 m2’lik dairesi ise için 1 milyon 750 bin TL istiyor. Daire 3. Etap TOKİ’de C43 Blokta yer alıyor.

İlanı görünce telefona sarılan vatandaşlar, istenilen fiyatı duyunca şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar.