Zeytinburnu Kültür Sanat Yıllığı 2024 sayısı Zeytinburnu Kitapçısında satışa çıktı.

Aykut Ertuğrul ve Asım Öz tarafından hazırlanan yıllık, Türkiye’deki kültür sanat ortamındaki gelişmeleri bütünlüklü bir bakış açısı sunuyor.

Yıllık, birbirinden değerli isimlerin yazılarıyla oluşturuldu

Kültür sanat alanını kayıt altına almak amacıyla Aykut Ertuğrul ile Asım Öz’ün hazırladığı Zeytinburnu Kül-tür Sanat Yıllığı’na Abdulhamit Güler, Ahmet Yasin, Ali Sali, Asiye Sezgin, Bayram Bilge Tokel, Cemil Aydın, Cengiz Çetinkaya, Derda Küçükalp, Duygu Karslı, Ebubekir Dirican, Ebru Çetinkaya, Engin Elman, Faruk Karaarslan, Fatma Kantarcı, Hanne Meryem, İdris Nebi Uysal, İrem Yaşar, İsmail Sert, Kamil Büyüker, Kamil Ergenç, Kenan Çağan, M. Sedat Sert, Mehmet Çağan Azizoğlu, Mehmet Erte, Mehmet Furkan İlbeyli, Mehmet Furkan Ören, Mehmet Garip Tanyıldızı, Mehmet Köse, Mehmet Kurtoğlu, Mehmet Zahid Başak, Merve Özgez, Meryem Gayberi, Meryem İlayda Atlas, Mesut Aytekin, Mete Kaan Kaynar, Muhammet Ali Ayhan, Murat Pay, Mustafa Altunoğlu, Mustafa Aplay, Mustafa Gülali, Mustafa Halil Aydın, Mustafa Mete, N. Beyza Koru, Osman Alper, Rabia Bulut, Ramazan Çokçevik, Semiha Kavak, Serkan Üstüner, Sümeyra İnanç, Sümeyye Dağlıoğlu, Uğurcan Kaçmaz, Yeşim Bayraklı, Yusuf Özkır, Zafer Tekin ve Zahide Nihan Doğan perspektif, yorum, portre ve haber yazılarıyla katkıda bulundu.